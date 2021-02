È Leonardo Semplici l’uomo scelto dal presidente Tommaso Giulini per risolvere i problemi del Cagliari. L’obiettivo è riportare la squadra dell’ormai ex Di Francesco fuori dalla zona retrocessione, una sfida però quasi impossibile secondo i betting analyst la retrocessione dei sardi si gioca solo a 1,50, una delle offerte più basse tra le squadre candidate a ritornare in Serie B. I 15 punti in classifica e il terzultimo posto occupato ormai da diverse settimane non ispirano fiducia ai bookmaker, nonostante l’arrivo del nuovo tecnico. Nei guai, rileva agipronews, anche il Parma (1,20) e soprattutto il Crotone (1,01), che domenica si giocherà il tutto per tutto proprio nello scontro diretto o contro la squadra di Joao Pedro e compagni. Attenzione poi al Torino, offerto a 2,75, e alla coppia Spezia-Benevento, più tranquille però a 4,75.