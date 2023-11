Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it in una lunga intervista: "Prima che arrivasse Italiano a Firenze ci sono stati diversi anni di difficoltà, mentre lui ha portato identità e risultati. E' stato bravo a valorizzare i propri giocatori, poi noi fiorentini non siamo senz'altro mai contenti perché è il nostro carattere. Se la Fiorentina ha ottenuto dei risultati è per il modo di esprimere un certo calcio. Se si è arrivati a due finali è anche per i valori che l'allenatore ha infuso alla squadra.



PROBLEMA ATTACCO - Intanto dico che c'è tanta aspettativa nei confronti di Nzola, ma lo ha voluto Italiano e ci saranno dei buoni motivi. Fa un po' più fatica, al momento, perché nonostante il fisico non è il tipico "granatiere". Deve migliorare ma credo che abbia l'allenatore adatto perché questo avvenga. A Spezia era la primadonna, qua a Firenze è uno dei tanti con concorrenti di valore come lui. Se Italiano lo ha voluto, ne conosceva qualità e difetti. Credo che alla lunga possa fare meglio, ne ha i mezzi