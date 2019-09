La Spal anti-Lazzari. Il campionato chiama, la Lazio affronterà la squadra di Ferrara domenica. E, come riporta il Corriere dello Sport, le contromisure di Semplici si concentrano proprio sul grande ex, Lazzari. Il suo arrivo alla Lazio è stato salutato con calore dal pubblico biancoceleste, il gol firmato, poi annullato, nel derby della capitale per poco non lo faceva subito diventare un idolo.



FORMAZIONI SPAL - Per questo Semplici sta studiando un assetto per limitare il suo apporto alla manovra. Potrebbe decidere di varare una sorta di 4-3-3, uscendo dai soliti schemi, proprio per limitarlo. Sta nascendo una Spal post-Lazzari, e anti-Lazzari.