Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: " Dobbiamo tornare la SPAL vista in precedenza sul piano caratteriale per presentarci all’Olimpico e puntare a tornare a casa con un risultato positivo. La Lazio ha tutte le caratteristiche delle grandi squadre e per fare punti servirà dare il massimo. Gomis criticato? Prima di tutto voglio precisare che l’unico da criticare dopo le sconfitte sono solo ed esclusivamente io, la colpa è solo mia. I ragazzi vanno lasciati sereni perché è giusto che sia così. Qua troppo spesso ci si dimentica il percorso che abbiamo fatto insieme ad una società e a dei dirigenti seri che vogliono investire. Sicuramente bisognerà fare come lo scorso anno: rimanere uniti per centrare il nostro obiettivo, che resta la salvezza. Quest’anno non è che siamo diventati improvvisamente più bravi solo perché abbiamo una stagione di A alle spalle".