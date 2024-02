Semplici: 'Vi spiego perché Nzola sta faticando alla Fiorentina'

Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato di diversi temi riguardanti la Fiorentina. Il tecnico Fiorentino ha detto anche la sua sulla situazione non semplice di Mbala Nzola, suo giocatore ai tempi dello Spezia, in maglia gigliata: "Credo che in questo momento il Bologna sia la squadra più in forma del campionato, assieme all'Atalanta. I viola però con la vittoria di domenica hanno svoltato perché credo che abbiano sofferto le tante voci di mercato. Intanto è arrivato un giocatore importante come Belotti che può esaltare il gioco della squadra. Sono convinto che sotto questo aspetto la Fiorentina sia cresciuta molto".



NZOLA NON VA - "M'Bala veniva da un contesto diverso, dove aveva tutto lo spazio che voleva per esprimersi e far bene. In viola ci sono state una serie di cose che hanno fatto sì che il giocatore non riuscisse ad esprimersi al meglio. A Firenze non è più un titolare ma uno di quelli che può giocare".



BELOTTI UOMO GIUSTO - "Per me è il giocatore che a Firenze può rilanciarsi ed è il giocatore ideale che può concretizzare la grande mole di gioco che la Fiorentina produce in ogni partita".