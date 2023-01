Un derby per uno, in attesa della "bella" decisiva per stabilire l’egemonia cittadina e non solo. Questo è finora il bilancio stagionale dei derby tra Inter e Milan, con i nerazzurri capaci di vincere l’ultima sfida, la più importante finora, perché valsa il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, conquistata dalla truppa di Inzgahi per il secondo anno consecutivo. Non manca molto al terzo scontro diretto stagionale, in programma il prossimo 5 febbraio, match che potrebbe essere fondamentale per le velleità di rimonta scudetto delle due squadre: secondo gli esperti, infatti, la rimonta delle due milanesi si gioca a 9 volte la posta e il match della 21^ giornata potrebbe essere risultare letale per una delle due contendenti in caso di sconfitta. Nerazzurri invece avanti in quota per nel testa a testa (ovvero chi occuperà la migliore posizione al termine del campionato), in quota a 1,75 contro l’1,95 dei rossoneri. Per quanto riguarda i protagonisti delle due squadre, Inzaghi spera nei goal di Lautaro Martinez, dato capocannoniere a 5 contro il 16 dell’MVP della scorsa Serie A Rafael Leao. Non solo freschezza e gioventù per le due squadre, ma anche tanta esperienza: Pioli per uscire dalla crisi punta sui gol di Olivier Giroud, proposto come marcatore contro la Lazio, mentre Edin Dzeko, decisivo nei big-match del 2023 contro Napoli e proprio Milan, punta al terzo centro fissato a 2,35 contro l’Empoli.