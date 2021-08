. E' quanto si evince dall'ultimo report dell', che fa il punto della situazione a tre settimane dalla conquista del titolo europeo da parte dell'Italia di Mancini sull'Inghilterra.- "", si legge nell'ultimo report. L'Iss non parla esplicitamente di Euro 2020 ma, come evidenzia Il Corriere della Sera, considerando che questo è iniziato l'11 giugno e l'incubazione dura alcuni giorni, i tempi coincidono. All'aumento di contagi ha contribuito indubbiamente la variante Delta, che in Italia ha superato il 90% dei casi rilevati, ma per l'Iss: "cambiamenti comportamentali transitori possono aver avuto un ruolo nell’aumento dei casi, la cui entità non può essere spiegata solo dalla maggiore trasmissibilità della Delta".. L'Iss sottolinea: "Una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità". Si guarda anche alla, un esempio che fa ben sperare: da giorni i contagi sono in calo dopo il picco di metà luglio, secondo la stima dell', il 92% degli adulti in Inghilterra e Galles ha gli anticorpi, grazie al vaccino o a una pregressa infezione, una platea più vasta rispetto a quella italiana. Il Financial Times scrive: "Parte del calo dei casi può essere dovuta a una diminuzione dei test, ma per gli esperti questa non può essere la ragione principale. La fine dell’anno scolastico è probabilmente un fattore, così come la fine degli Europei. Abbiamo prova che ogni partita dell’Inghilterra è stata seguita da un picco di infezioni, soprattutto in case e pub".