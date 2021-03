La rincorsa a un piazzamento Champions è in questo momento la priorità numero uno di una caccia di immediato riscatto dopo lo scialbo pareggio casalingo contro l'Udinese.e alla pianificazione della stagione che verrà. Con un particolare riguardo alla situazione dei difensori e alle strategie per completare il reparto mettendo a disposizione di Pioli calciatori adatti al suo sistema di gioco.dal Chelsea a giugno. Ma lo sguardo dei due responsabili dell'area tecnica del Milan saranno rivolti domani a un altro giovane di prospettiva da tempo nei loro radar, il gialloblù Matteo Lovato.- Due talenti che per caratteristiche andrebbero a incastrarsi al meglio in una struttura di squadra ormai collaudata e che rappresenterebbe la continuità della linea dettata da Elliott e sposata dal management per continuare a crescere e a riportare il Diavolo ai fasti del passato. Di più stretta attualità è ovviamente la vicenda relativa a Tomori, un'intuizione del ds Frederic Massara - che già ai tempi della Roma aveva indicato il suo profilo - che sta pagando sotto ogni punto di vista.Rapido, reattivo, forte fisicamente e aggressivo quanto basta. Non costa poco perché, al netto della cessione in prestito a gennaio e di un impiego sin lì pressoché nulla agli ordini di Lampard, il Chelsea crede molto nel giocatore canadese e lo stesso Tuchel, sin dal giorno del suo approdo sulla panchina londinese, ne ha tessuto le lodi. Tradotto:per Tomori.che sta crescendo sotto la guida di Ivan Juric a Verona e che, dopo la gavetta di Padova e un promettente inizio di campionato (il primo per lui) in Serie A, recentemente è stato "preservato" per proseguire una crescita a piccoli passi.Una cifra che il Milan aveva provato ad abbasare lo scorso gennaio inserendo nell'affare il cartellino di Duarte, ricevendo come risposta un secco no. I rossoneri, scottati anche dalla vicenda Simakan - infortunatosi e insidiato dal Lipsia - virarono con forza su Tomori, oggi sempre più titolare e sempre più nelle idee della dirigenza del club di via Aldo Rossi per il futuro.