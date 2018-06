Ultima giornata della fase a gironi di Russia 2018 anche per il gruppo H. Alle 16 sono andate in scena le due gare decisive per stabilire le qualificate agli ottavi di finale, Senegal-Colombia e Giappone-Polonia, terminate entrambe 0-1. Match fondamentale quello della Cosmos Arena di Samara tra africani e sudamericani: la Colombia infatti vincendo grazie alla seconda rete consecutiva di testa su angolo del difensore del Barcellona Yerri Mina si qualifica con 6 punti agli ottavi di finale come prima davanti al Giappone, mentre la nazionale di Cissè saluta il Mondiale (4 punti come il Giappone e stessa differenza reti, ma situazione cartellini peggiore per gli africani). Colombia e Giappone se la vedranno con Inghilterra e Belgio. Nel primo tempo rigore tolto al Senegal col VAR e infortunio per James Rodriguez. Questa è stata la terza volta che queste due squadre si sono incontrate: le due volte precedenti erano state gare amichevoli, con una vittoria per la Colombia (2-0, 2011) ed un pareggio (2-2, 2014). La Colombia ha mantenuto cinque volte la porta inviolata nelle ultime sette partite.