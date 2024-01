Senegal-Costa d'Avorio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Coppa d'Africa entra nella fase a eliminazione diretta. Lunedì sera, alle ore 21 italiane, Senegal e Costa d'Avorio si affrontano negli ottavi di finale della competizione. Il Senegal è reduce da un percorso netto nella fase a gironi, impreziosito da tre vittorie su tre (3-0 al Gambia, 3-1 al Camerun e 2-0 alla Guinea). Di fronte, invece, ci saranno i padroni di casa della Costa d'Avorio, qualificatisi grazie al piazzamento tra le migliori terze, pur avendo esonerato il ct Jean-Louis Gasset dopo la sconfitta per 4-0 contro la Guinea Equatoriale.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané.



COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo; Boly, Ndicka, Konan; Sangaré, Kessié, S. Fofana; Diakité, Pepé, Kouame.



SENEGAL-CAMERUN IN TV E STREAMING - Senegal-Costa d'Avorio si giocherà lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 21, allo Stadio Charles-Konan-Banny di Yamoussoukro e verrà trasmessa in diretta streaming scaricando l'app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com.