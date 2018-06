Una deludente Polonia e un sorprendente Senegal. I “Lions de la Teranga” hanno battuto i biancorossi nel primo turno del Gruppo H e sono volati al primo posto in classifica assieme al Giappone, pure vincente a sorpresa contro la Colombia. La squadra africana, dunque, guadagna parecchi punti agli occhi dei bookmaker: la quota sul trionfo finale è crollata da 200 a 100 sul tabellone 888sport.it. Imponenti i progressi anche nelle quote sul cammino mondiale: la formazione di Aliou Cissè adesso è favorita per il primo posto nel girone, a 2,00, seguita proprio dal Giappone, a 3,25. Quanto al resto del torneo, i quotisti prevedono come esito più probabile l’eliminazione agli ottavi, data a 1,60. Il ko ai quarti, invece, è dato a 6,50, mentre cadere in semifinale, dove nessuna squadra africana è mai arrivata, pagherebbe 26 volte la scommessa. Nella gara di ieri, inoltre, c’è stata gloria anche per M'Baye Niang, autore della seconda rete senegalese e ora favorito, a 3,25, nella scommessa sul miglior marcatore della sua squadra.