Niente da fare per Sadio Mané: il simbolo del Senegal dovrà rinunciare ai Mondiali in Qatar. Ad ufficializzarlo è stato proprio la sua federazione che ha augurato all'attaccante del Bayern una pronta guarigione, annunciandone il forfait per la Coppa del Mondo 2022. Il capitano senegalese aveva provato a recuperare dal problema al perone occorso durante il match tra i bavaresi ed il Werder Brema in Bundesliga