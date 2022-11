È ormai notizia che Sadio Mané, causa infortunio al ginocchio destro nel match contro il Werder Brema, non farà parte della spedizione in Qatar. Il Presidente della Federazione Senegalese, Augustin Senghor, ha così commentato la situazione, facendo prevalere un sentimento di speranza sulle possibilità di vedere il proprio fuoriclasse al prossimo Mondiale: “Incrociamo le dita, siamo preoccupati dalla notizia che ci è arrivata ieri. Siamo in attesa di una consultazione da parte dei medici del Bayern e di una notifica ufficiale da parte del club”.