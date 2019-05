Il Bologna vuole blindare Mihajlovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, il patron Saputo arriverà domani e venerdì potrebbe essere un giorno buono per trattare la conferma dell'allenatore per la prossima stagione. Mihajlovic ha il rinnovo automatico del contratto con la salvezza, ma anche un "escape" in caso di chiamata di una grande squadra. Se non accadrà, potrebbe rimanere, ben certo di poter pretendere (per carisma e meriti sul campo) una squadra che riscatterà certamente Sansone e Soriano (totale: 15 milioni). Percentuali di permanenza ad oggi? 50 e 50.



Intanto il Bologna avrebbe bloccato il 22enne centrale Senesi (San Lorenzo). Nuove voci di mercato su Ljajic, in prestito ai turchi del Besiktas ma ancora di proprietà del Torino.