Stefano Antonelli, operatore di mercato che fa parte dell'entourage di Marcos Senesi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole riguardo il futuro di Koulibaly e quello dello stesso Senesi, difensore attualmente in forza al Feyenoord:



KOULIBALY - "Ci sono momenti storici in cui i cicli finiscono. Tutti immaginavano che il fine ciclo di Koulibaly fosse l’anno scorso. Oggi è alle porte dei 30 anni e quindi il suo standard è al massimo: non può non andare in un contesto di alto livello, lasciare Napoli per non andare in un club di primissima fascia. Il ruolo di difensore centrale è un ruolo in estinzione, sarebbe il titolare in tutte le grandi squadre del mondo. Detto questo, i cicli finiscono. Non so se per lui è finito il ciclo ma io credo che il Napoli, nel prossimo anno, debba fare un restyling dal punto di vista anagrafico e tecnico. Ma è nell’ordine delle cose, come quando andarono via Cavani e Higuain. Questo non significa che il Napoli ridimensiona il suo progetto tecnico. Il Napoli stesso, a oggi, non sa, se Koulibaly e Fabián Ruiz vanno via o meno".



SENESI - "Ci sono una serie di dialoghi ma non sa dove andrà a giugno. Sicuramente Napoli è una piazza graditissima. Barcellona? Koeman è olandese, prima di approdare al Barcellona ha svisto la realtà olandese e conosce Senesi. Le squadre di levatura assoluta cercano di anticipare i tempi, anche pensando di far fare magari il primo anno 15-20 presenze".