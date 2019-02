@AleCosattini

Sabato alle 18.00 a San Siro ilattende il Sassuolo a San Siro per blindare il quarto posto prima del derby tra Lazio e Roma in programma alle 20.30. Sarà l’occasione per Rino Gattuso, ma soprattutto per Leonardo e Paolo Maldini, di osservare un giocatore su tutti in campo nei neroverdi:. Trattenuto dal Sassuolo nella finestra di mercato di gennaio nonostante il pressing alto della società rossonera, Sensi èsoprattutto perché Il futuro dei due registi della rosa del Milan è tutto ancora da scrivere. Lucasè in scadenza nel 2020 e Tiemouéè arrivato in prestito oneroso (a 5 milioni) con diritto di riscatto a 35 milioni: sono due dei motivi principali per cui il Milan è fortemente interessato a Sensi (e lo era già nella scorsa finestra di mercato).- A Leonardo,. E fu proprio il dirigente brasiliano del Milan a portare l’ex Pescara al Paris Saint-Germain. Giovane (classe 1995), italiano, con personalità e già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini: Sensi è tra i primi nomi della lista di Leonardo anche per il rapporto qualità-prezzo., ma potrebbe anche lievitare da qui a fine stagione, in base alle prestazioni di Sensi. Per provare ad abbassare la parte cash, il Milan potrebbe inserire nell’operazione il cartellino del giovane portiere Plizzari, molto apprezzato dal Sassuolo.e domani vorrà dimostrare a tutti di essere pronto per vestire la maglia rossonera. Sensi all'esame San Siro: per l'occasione a dargli un voto sono soprattutto Leonardo e Maldini.