"Sensi? Non è stato fatto ancora nulla però però stiamo trattando con loro (l'Inter, ndr) e penso ci siano buone opportunità per poter definire l'accordo. Ci vedremo poi la settimana prossima, ma penso che siamo sulla strada giusta". A dichiararlo a Sky Sport è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che poi ha aggiunto: "Sicuramente l'Inter si è mostrata molto più concreta per cui stiamo facendo le ultime valutazioni con loro, ma le altre squadre penso siano un po' più indietro. Penso che definiremo al più presto. Sensi sta portando avanti un processo di crescita importante da alcuni anni. Poi vedendo come lavora Conte lo perfezionerà ancora di più. Penso che Conte porterà sicuramente qualcosa d'importante all'Inter".