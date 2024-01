Sensi con l'Inter a Firenze, il Leicester lo aspetta: i dettagli dell'offerta

Federico Albrizio

Un'ultima partita insieme, prima di dirsi addio. L'Inter e Stefano Sensi sono pronti a separarsi, per il centrocampista classe 1995 si aprono le porte del calcio british: Enzo Maresca lo aspetta al Leicester City, seconda divisione inglese, e quella contro la Fiorentina potrebbe essere l'ultima partita in maglia nerazzurra per l'ex Sassuolo.



DETTAGLI - Le Foxes e la società di viale della Liberazione stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento a titolo definitivo per Sensi, operazione da 3 milioni di euro complessivi (nell'offerta presentata la cifra legata ai bonus è più consistente rispetto alla parte fissa), ai quali può aggiungersi una percentuale sulla futura rivendita in caso di promozione in Premier League. Per il centrocampista, il cui contratto con l'Inter scade il prossimo 30 giugno, pronto un accordo fino al 2026.



ULTIMO BALLO - Tutto fatto quindi con il Leicester, ma per il trasferimento bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato. Le squalifiche di Barella e Calhanoglu hanno lasciato Simone Inzaghi con la coperta corta a centrocampo in vista della trasferta sul campo della Fiorentina (22ª giornata di Serie A, domenica 28 gennaio ore 20.45): come alternativa ai titolari Frattesi, Asllani e Mkhitaryan ci sono solo Klaassen e appunto Sensi, convocato per la gara del Franchi. Un'ultima gara insieme, lunedì il classe '95 potrebbe volare a Leicester per ultimare il trasferimento.



PRENDE IL POSTO DI UN EX INTER - Maresca aspetta Sensi, chiamato a sostituire un altro ex Inter, il giovane Cesare Casadei che il Chelsea ha richiamato alla base.



LE CIFRE DI SENSI - Nel 2019 l'Inter aveva prelevato Sensi dal Sassuolo in prestito per poi riscattarlo in un'operazione da 20 milioni di euro complessivi più bonus. Il suo valore residuo a bilancio e è di circa 3 milioni, con la cessione al Leicester l'Inter risparmia sui sei mesi residui di ingaggio (circa 2 milioni lordi).



I NUMERI DI SENSI - I tanti infortuni hanno condizionato il percorso di Sensi all'Inter: solo 56 presenze complessive e 4 gol dal 2019, in mezzo il prestito semestrale alla Sampdoria e quello al Monza la scorsa stagione. L'ultima presenza in Serie A con i nerazzurri lo scorso 9 dicembre contro l'Udinese, l'ultima presenza assoluta il 20 dicembre contro il Bologna in Coppa Italia. Con l'Inter, il classe '95 ha vinto lo scudetto 2020/21 e due Supercoppe italiane (2021, 2023).