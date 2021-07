Stefano Sensi e Hakan Calhanoglu non prenderanno parte alla prima amichevole stagionale della nuova Inter targata Simone Inzaghi. Questa sera (ore 21) i campioni d'Italia in carica saranno di scena a Lugano contro la formazione locale, in un test che non prevede ovviamente la presenza dei nazionali italiani, freschi di festeggiamenti per il titolo europeo e da pochi giorni in vacanza, così come degli altri giocatori che sono giunti ad affrontare la fase conclusiva della competizione.



Nonostante si siano allenati con continuità negli ultimi giorni, nemmeno Sensi e Calhanoglu troveranno spazio nelle scelte di Inzaghi, in quanto entrambi sono alle prese con degli impegni personali molto lieti. L'ex giocatore del Sassuolo convolerà infatti a nozze proprio oggi con la compagna Giulia Amodio, mentre il trequartista turco dovrà partecipare alla cerimonia del fratello nelle vesti di testimone.