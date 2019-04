La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Milan a centrocampo. Pur di riscattare Bakayoko dal Chelsea, i rossoneri potrebbero rinunciare al rinnovo del contratto di Biglia: futuro in dubbio anche per Kessie. In entrata il nome più gettonato è Sensi del Sassuolo, nel mirino c'è anche Diawara del Napoli. In uscita Montolivo, Mauri e Bertolacci sono in scadenza di contratto e si svincoleranno a parametro zero.