L’ennesimo infortunio, l’addio all’Europeo e, come se non bastasse, una marea di offese social.Un’opportunità persa a cui si sono aggiunte, nelle ultime ore,Ad essere presa in giro è la tenuta atletica di Sensi. Così la sua compagna Giulia Amodio ha deciso di difenderlo, sempre a mezzo social: “, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)”.