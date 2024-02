Sensi-Leicester, il riscatto dipende dal ritorno in Premier: la situazione e le possibilità di promozione

Redazione CM

Affare fatto. Stefano Sensi è volato in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore del Leicester, che lo ha preso dall'Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro in caso di promozione delle Foxes in Premier League. Un traguardo assolutamente alla portata degli uomini di Enzo Maresca, che dopo il fallimento dell'avventura in Italia al Parma, è tornato in Inghilterra, dove aveva vissuto un'esperienza con Pep Guardiola nello staff del Manchester City.



LA SITUAZIONE - Il suo Leicester ha rallentato un po' nelle ultime settimane, con la sconfitta contro il Coventry e il pareggio in casa nello scontro diretto contro l'Ipswich, ma ieri è tornato al successo al King Power Stadium contro lo Swansea, battuto 3-1. Dopo 29 partite ha raccolto 69 punti in 29 partite e grazie al successo contro gli Swans ora ha un vantaggio di 10 punti sulla seconda, l'Ipswich, e di 11 sulla terza, il Southampton, entrambe con una partita in meno.



DOVE GIOCHERA' - E' presto per tirare le somme, mancano ancora 17 partite alla fine della regular season in Championship, ma a oggi il Leicester ha ottime chance di chiudere tra le prime, un traguardo che gli permetterebbe di salire in Premier League dopo un solo anno, senza passare dai playoff. Playoff ai quali accedono le squadre classificate dal terzo posto al sesto. Sensi si aggiungerà a un centrocampo che prevede l'ex Sampdoria Winks, il nigeriano Ndidi e il talento Dewsbury-Hall, a segno 10 volte in campionato. Non troverà invece Casadei, richiamato al Chelsea nei giorni scorsi. Il Leicester gioca con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, due moduli che si sposano perfettamente con le caratteristiche tecniche dell'ex Sassuolo.