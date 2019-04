Giovani centrocampisti crescono. Il Milan da tempo tiene puntato il radar sui due prospetti di casa Sassuolo, Alfred Duncan e Stefano Sensi sono stati entrambi seguiti come opportunità nello scorso mercato di gennaio prima che il presidente Squinzi ponesse il veto a qualsiasi cessione in pieno campionato. Da giugno però lo scenario cambierà totalmente, almeno uno dei due se non entrambi lasceranno il Sassuolo e il gradimento del Milan è nettamente puntato sull'azzurro Sensi, protagonista anche in Nazionale nella gestione Mancini che lo stima tantissimo, uomo di qualità in mezzo al campo ma in grande crescita pure sulla progressione, in fase di inserimento e di conclusione come dimostra il suo score alla voce 'gol e assist' in questa stagione.



CONTATTI CONTINUI - I rapporti tra Sassuolo e Milan sono buonissimi, Sensi rimane un osservato speciale rossonero perché Leonardo e Maldini lo monitorano per il centrocampo che verrà. Preferito a Duncan per caratteristiche e margini di miglioramento, è valutato intorno ai 20/25 milioni di euro e ha già richieste anche dall'estero che lo renderanno protagonista del prossimo mercato. La scelta definitiva del Milan sugli investimenti in quel ruolo dipenderà dal riscatto di Bakayoko e dall'accesso alla prossima Champions League, solo in quel momento si deciderà su quali centrocampisti affondare il colpo; Sensi è in lista, gradito come Diawara e più di Duncan, valutazioni in corso in vista della prossima estate. Intanto, la prima 'scrematura' è fatta.