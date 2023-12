L'Inter farà un attaccante a gennaio perché le riserve del tandem Lautaro-Thuram non convincono. Secondo Libero c'è la possibilità di uno scambio con la Salernitana che porterebbe Stefano Sensi in Campania e Boulaye Dia a Milano. Un'operazione che, tuttavia, oggi non può essere conclusa con un semplice scambio di prestiti essendo Sensi in scadenza a fine anno.