Quando Antonioè arrivato allStefanoha rappresentato, fin da subito, una certezza. Che però, con il passare dei mesi, si è lentamente ma inesorabilmente sgretolata, infortunio dopo infortunio.Un problema subdolo, che lo stesso Conte non aveva compreso: “Sinceramente diventa difficile dare sempre dei tempi perché gli ultimi esami clinici dicevano che non aveva praticamente niente”. Ed invece altro ko, l’ennesimo da quando veste il nerazzurro.Ad ottobre dello scorso anno infortunio agli adduttori, con ricaduta a novembre: 65 giorni fuori e 10 partite saltate. Poi un 2020 letteralmente da incubo: il primo ko già a gennaio, per un problema al polpaccio, subito dopo al piede, con conseguenti due mesi fuori causa. A giugno, appena ripartita la serie A, di nuovo ko fino al termine della stagione, a causa del bicipite femorale.Un calvario senza fine, che ha avuto, come detto, un nuovo capitolo in questi ultimi giorni.E l’Inter sarà molto attenta nel gestirlo, come normale che sia.. Perfetto nel suo modo di galleggiare tra centrocampo e attacco, abile rifinitore, bravo anche a concludere a rete e a dare equilibrio alla squadra.Un investimento importante ma calibrato, nonostante i continui infortuni iniziano a spaventare Conte e lo stesso Sensi, giustamente frustrato. L’Inter lo attende tra metà e fine novembre, sperando poi di poterselo godere un po’.