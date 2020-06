Fosse il personaggio di un cartone animato, sarebbe un geniale universitario pronto ad aiutare Homera superare un esame. Fosse il protagonista di una serie tv, lo troveremmo a parlare di fisica con Sheldonino a trattare l'affitto di casa conBachmann in. Fosse il protagonista di un film, parlerebbe con Braddi baseball in. Invece Ianè un fisico che ha deciso di applicare le sue conoscenze in un mondo incasinato, cinico e legato ai risultati: quello del calcio. Ed è per questo che c'è la sua firma sui successi delPer spiegare bene la metodologia di lavoro di(foto sito ufficiale del Liverpool), fisico teorico laureatosi anel 2005, che iniziò un post dottorato di 2 anni in fisica dei polimeri, c'è un episodio raccontato dal New York Times. Era il novembre del 2015,era da pochissimo sulla panchina dei Reds e Ianandò a presentare al manager tedesco quello che era il suo lavoro, iniziando a parlare di undella stagione precedente. Ilvinse 2-0, nonostante un dominio giallonero che Graham spiegò azione per azione. Al che Klopp rispose:. Aveva solo raccolto dati, passaggi riusciti, intercettati, azioni da gol, azioni potenzialmente da gol: un insieme di numeri che raccontava il lavoro di Klopp. Un lavoro incredibile e soprattutto oggettivo. Il tutto per dimostrare al tecnico che la strada intrapresa era quella giusta e che per quella sconfitta non poteva farci niente.La ricerca dei giocatori funzionali a quello che è il sistema di gioco: per questo si è andato a prenderedalla, perché ben si sposava con quelle che erano le caratteristiche di. Ma non per sensazione, ma perché i numeri dicevano quello. Anche Nabyè stato voluto da: i suoi numeri hanno mostrato che i passaggi effettuati dall'ex RB Lipsia, se completati, portavano il compagno di squadra in una posizione migliore per segnare più alta della media. Per gli scout che vedevano partite Keita era un centrocampista versatile, per il computer di Graham era qualcosa di più. Ed è la teoria di, quella applicata da Billye Paul, laureato in economia, a Oackland, con gli. Ed è la stessa teoria che poi rivoluzionò il mondo del baseball, abbracciata dai, franchigia nelle mani di John W.. Che è anche il principale azionista del- Ed è anche per questo che il lavoro di Ianha trovato strada fertile in quel di Liverpool: iniziò come consulente del, quando c'era Damiencome direttore tecnico, poi l'arrivo di Redknapp nel 2008 chiuse un po' la strada a Graham, il cui parere non contava un granché. Infine il cambio di proprietà nella sponda rossa del, che gli ha aperto le porte di uno dei club più importanti della storia del calcio, dove ritrovò Comolli e lavorò con Michael Edwars, altra figura importante quando si parla di dati applicati allo sport. E lo stesso Graham disse a se stesso:E così è stato. E al Liverpool, anno dopo anno, il lavoro di Graham è stato un valore aggiunto per la crescita costante della squadra di Klopp. Tanto che, nello spogliatoio, come rivelato da, il tedesco trasmette, a suo modo, quello che ha raccolto dal backoffice: "Klopp ci dice solo cosa fare e come farlo, ma sappiamo che dietro c'è il lavoro di chi passa ore chiuso in un ufficio".- Gallese, fisico teorico e amante dei numeri. Ma non solo: da piccolo passava le ore in compagnia di, amava costruire le squadre ai videogame e giocare al, il nostro. "La vita del fisico non faceva per me", ha raccontato al sito ufficiale del Liverpool, "e mi sono buttato nella statistica applicata al calcio, perché mi è stata inoltrata una mail con un annuncio. Ed è andata bene". Ora, per il Liverpool, si occupa principalmente dello scout e ha uno staff 'sotto di sé': c'è ​Tim, laureato, con lode, in astrofisica; c'è Dafydd, ex campione di scacchi junior; e Will, che ha lavorato nell'industria energetica e per l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, il tutto dopo aver completato il dottorato inad. Oltre a loro, Marke Mark, che lavoravano prima al dipartimento tecnologico e ora fanno parte del dipartimento di ricerca. Scelta dei giocatori, analisi pre partita e post partita, rapporto con gli analisti, che studiano i dati raccolti dal suo staff, e anche con Klopp, che apprezza e ascolta.. Ma non solo. Già, perché Graham è un vero cuore Red:@AngeTaglieri88