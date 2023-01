Tra i dirigenti della Juventus colpiti dalla sentenza della Corte federale d'Appello, c'è anche l'attuale ds del Tottenham Fabio Paratici, per il quale sono ore molto delicate. Due anni e mezzo la pena inflitta, con richiesta di estensione anche in ambito UEFA e FIFA. E quest'ultimo particolare, se tale richiesta verrà accolta dagli organi europei, sarebbe rovinoso per l'attuale impiego di Paratici.



STOP - Il dirigente, infatti, dovrebbe in quel caso cessare immediatamente la sua collaborazione con gli Spurs, sempre ammesso che non sia proprio il club del nord di Londra a prendere provvedimenti anche seri di propria iniziativa dopo una sentenza tanto pesante.