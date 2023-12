Con una sentenza rivoluzionaria,, le cui "regole sull'approvazione preventiva delle competizioni internazionali per squadre di calcio sono illegali perché violano il diritto comunitario".il 27 maggio 2021. Secondo la sentenza, Fifa e Uefa non possono imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative a quelle organizzate da loro.Inoltre "le norme che danno a Fifa e Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento dei diritti commerciali dei diritti relativi a questi tornei sono tali da limitare la competizione in un ambito di grande importanza per media, consumatori e spettatori televisivi dell'Unione Europea".Ad oggi è ancora troppo presto per capire quali potranno essere gli eventuali sviluppi della sentenza, e anche immaginarne le tempistiche, ma se ripercorriamo i due anni e mezzo trascorsi dal 19 aprile del 2021, presidente del Real Madrid. Fondatore e principale sostenitore del progetto Superlega, Perez non ha mai mollato, anche quando tutto sembrava perduto, confidando sempre nelle sentenze (prima quelle delle corti spagnole, che avevano aperto spiragli, e poi quella della Corte europea)., anche lui sempre fermo sulla sua posizione di sostegno alla Superlega, nonostante la condanna e le minacce della Uefa.Sul terzo gradino del podio dei vincitori, troviamo. Se non fosse stato allontanato dal club a causa della vicenda plusvalenze, la sua Juve ora sarebbe ancora a pieno titolo dentro la Superlega. Agnelli ha sempre sostenuto che per la sopravvivenza economica dei club europei, e per riuscire a concorrere con la Premier, la Superlega fosse vitale., e oggi sono in tanti a leccarsi le ferite e a riflettere sui proclami degli ultimi due anni e mezzo., il presidente di quella Uefa che, secondo la sentenza, ha abusato di una posizione dominante., presidente del Paris Saint Germain e dell'ECA (l'associazione dei club europei), e insieme a lui, presidente della Figc e vice presidente dell'Uefa, ancora ieri minaccioso verso i club che, eventualmente, aderirebbero alla Superlega, per finire con, a rappresentanza del pensiero del Bayern Monaco, e con, presidente della Liga spagnola. Dalla sentenza di oggi escono sconfitti anche i club che, impauriti dalla minacce della Uefa e sostenuti dal sentimento popolare del 'calcio del popolo', avevano abbandonato il progetto:, che seanche per una questione di opportunità rispetto alla Uefa nell'ambito della vicenda plusvalenze e bilanci, arrivando a un anno di esclusione dalle coppe quando se ne potevano temere anche due o tre,, che oggi sono arrivati a definizione.