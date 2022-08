La scelta presa dalla Juventus fino a questo momento, ovvero di non tornare sul mercato dei difensori rimanendo quindi conIl capitano bianconero infatti non scenderà in campo contro la Sampdoria. Affaticamento al flessore accusato nel primo tempo contro il Sassuolo. Lo ha confermato Allegri in conferenza aggiungendo che in ogni caso Bonucci avrebbe riposato.Allegri lo ha valutato nella preparazione estiva e soprattutto nelle amichevoli di lusso contro il Real Madrid e il Barcellona, dove è entrato nel secondo tempo proprio al posto di Bonucci.. "Chissà, magari Gatti diventerà il titolare della Juventus", così aveva risposto l'allenatore bianconero su come avrebbe gestito l'addio di Chiellini. Una frase detta con il sorriso ma che aveva un fondo di verità, perché con Bonucci che già l'anno scorso ha avuto diversi problemi fisiciAllegri non si è sbilanciato in conferenza stampa sulla presenza di Gatti dal primo minuto:, scherzando poi su cosa inciderà per la scelta finale: "Fra i due la bilancia è pari, domani tiro la monetina. Se esce un gatto gioca Gatti…". Forse solo pre tattica o davvero ancora il tecnico livornese non sa chi affiancherà a Bremer;a non restare così nel reparto difensivo e a fidarsi sul 24enne nato a Rivoli, a pochi passi proprio da Torino.