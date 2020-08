Testa al campo, solamente al campo, per provare a mettersi alle spalle, almeno per ora, il clamoroso attacco a mezzo stampa fatto alla società dopo la vittoria contro l'Atalanta che ha chiuso il campionato. Orae, soprattutto, provare a vincerla, a regalarsi e regalare un trofeo che è sulla carta alla portata della rosa nerazzurra. In trasferta ain Germania ci sarà loche, tuttavia, vale molto di più del semplice passaggio del turno.È impossibile pensare che la posizione di Conte sia oggi considerabile come salda in sella alla panchina nerazzurra. Anzi, l'eco dello sfogo mediatico ha di fatto(sia con Marotta che con il presidente Zhang). All'allenatore salentino non rimane altra carta se non quella di, di far vedere ancora una volta attraverso il campo quello che è stato il suo lavoro e che potrebbe poi portare a considerare come propositive le sue affermazioni. Se però anche in campo dovesse arrivare una sconfitta o comunque, tutto il castello su cui si potrebbe reggere la sua conferma salterà in aria compromettendo ogni sorta di credito acquisito finora.Sostanzialmente col Getafe,e lo farà provando a confermare l'11 che tanto bene ha fatto e convinto contro l'Atalanta. Pochi cambi, probabilmente soltanto uno, cona protezione di, cinque centrocampisti in linea conin mezzo e(al posto di D'Ambrosio) ein fascia alle spalle del duo. Ancora scarsissime le chance di vedere in campomentrepotrebbe tornare almeno in panchina e togliere ulteriore spazio al danese nelle rotazioni della ripresa. Il Getafe è squadra ostica, che tende a distruggere il gioco avversario piuttosto che a crearlo da sé. Non il più semplice degli avversari per Conte, in uno dei momenti più delicati della sua gestione.(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.Conte(4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Exteita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina. All.Bordalas