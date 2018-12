Il gol manca. Eccome se manca. Ma non è solo questo. Gonzalo Higuain non va a segno da 7 partite, da quando il Milan, a fine ottobre, sconfiggeva la Sampdoria in un pazzo pomeriggio di San Siro: in rossonero, per numeri, è il peggior Pipita visto in Italia. E ora il numero 9 si sta spazientendo. Non solo per il gol...



COME KLUIVERT - A livello di dati alla prima stagione, l'ex Juve è, ricorda la Gazzetta dello Sport, come Patrick Kluivert, centravanti olandese che arrivò in rossonero nell'estate del '97: 7 partite di fila senza segnare. E l'olandese, al termine della stagione, ne realizzò 9, salutando tutti per andare poi al Barcellona.



NERVOSO - Scrivevamo, però, che non sono solo i gol mancati a turbare Higuain. Il Pipita è nervoso anche per i dubbi sul futuro, con i rossoneri che sembrano sempre meno convinti di esercitare il riscatto, rispedendolo così alla Juve, vivendo il tutto come un fallimento, visto che tornerebbe in bianconero da indesiderato. Solo una cosa può cambiare le carte in tavola: i gol.