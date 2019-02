Una cooperativa del gol quasi infallibile. Se da una parte Mauro Icardi rappresenta un patrimonio in termini tecnici ed economici del club, dall'altra l'Inter ha confermato di poter fare a meno del suo centravanti, autore di 15 reti e 3 assist in 28 presenze stagionali tra campionato, Champions League e Coppa Italia. La squadra di Spalletti ha dimostrato di poter sopperire all'assenza dell'ormai ex capitano, beneficiando dei gol - oltre che di Lautaro Martinez - di difensori e centrocampisti.



PERIODO DI CRISI - In questa stagione, il periodo di crisi della formazione nerazzurra è arrivato parallelamente all'astinenza da gol di Icardi. Appena 11 punti conquistati su 21 disponibili in campionato nelle sette sfide consecutive in cui l'argentino è rimasto a bocca asciutta, dalla sfida contro il Chievo dello scorso 22 dicembre fino al successo di misura a Parma dello scorso 9 febbraio firmato da Lautaro Martinez. Al contrario, senza di lui i nerazzurri hanno conquistato sei vittorie e un pari tra campionato ed Europa League, accedendo agli ottavi di finale. TANTI GOL - Dal punto di vista realizzativo, i numeri dimostrano come - paradossalmente - l'Inter abbia tratto beneficio dall'assenza del suo numero 9. Senza Icardi, la squadra di Spalletti ha messo a segno 20 gol in 7 partita, sfiorando una media di 3 gol ogni 90 minuti. Inoltre sono ben dieci i calciatori ad aver realizzato almeno una marcatura nelle partite senza l'argentino: da Ranocchia a Joao Mario, passando per D'Ambrosio e Gagliardini, autore di tre reti proprio come Perisic, Politano e Nainggolan. Scenario completamente opposto rispetto quello visto nell'ultimo periodo con Icardi in campo: solo 4 reti per i nerazzurri in sette partite, una in meno rispetto a quelle realizzate nelle ultime due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina, e una fatica tremenda nell'andare in gol. Un trend completamente diverso che conferma come l'Inter non sia Icardi-dipendente e possa fare a meno dell'argentino.