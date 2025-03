Senza Lukaku e Kean non ci sono Napoli e Fiorentina: è la sfida dei "totem" di Conte e Palladino

Probabilmente sono i due attaccanti più centrali in tutta la parte alta della classifica di Serie A, quelli senza di cui le rispettive squadre perdono tutta la propria essenza per come sono concepite. Da una parte, perno deladesso e dell'Inter prima con Antonioin panchina, quasi un marchio di fabbrica del tecnico salentino che lo ha voluto anche in Campania a tutti i costi.Dall'altra, l'attaccante sul quale Raffaeleha scommesso tutto per la sua esperienza alladopo le due salvezze consecutive e brillanti contro il Monza.ha detto al ds Pradè per convincerlo a sborsare i 18 milioni comprensivi di bonus che sono serviti ad acquistarlo dalla Juventus. Missione compiuta, e con grande anticipo. Il centravanti della Nazionale è a quota 19 in stagione, va per i 20 ma si trova di fronte. Dopo la grande paura per il trauma cranico rimediato due settimane fa a Verona, la Fiorentina lo riabbraccia in campionato: contro il Lecce hanno giocato in attacco Beltran e Zaniolo con scarsi risultati, ci ha dovuto pensare Gosens a travestirsi da finalizzatore.

Ci sarebbe un altro 9 nel Napoli, invece: quel Giovanni Simeone, ex di turno, che da riserva di Osimhen è passato a fare la riserva di Lukaku, vedendo la sua quota gol addirittura diminuita.La Fiorentina, Lukaku, l'ha già colpita all'andata, su rigore nel 3-0 del Franchi: le speranze Scudetto della banda di Conte passano anche e soprattutto da lui, con l'Inter che, pur soffrendo, ha fatto il proprio dovere battendo il Monza nella sua gara della 28esima giornata, portandosi a +4 in classifica.