La Lazio pronta a puntare su un baby classe 2000 sulla fascia sinistra. Con Lukaku out, Senad Lulic ai box e il solo Jony a disposizione, la Lazio potrebbe puntare tutto sul vicecapitano della Primavera Luca Falbo. Ha già debuttante in prima squadra lo scorso 12 dicembre – contro il Rennes – subentrato a Vavro al minuto 75.



BABY LAZIO – Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il classe 2000 potrebbe essere un’alternativa a Jony – così lo vuole testare Inzaghi – in attesa del rientro di Lulic. Falbo si giocherà una maglia sulla sinistra: ha stoffa e personalità, ora deve convincere il mister di meritare una chance.