Si è conclusa, almeno sportivamente, la storia d'amore tra Gattuso e il Milan. Rino ha rescisso consensualmente il suo contratto con il club rossonero, lasciando ben 11 milioni di euro lordi che gli sarebbero spettati. Lo ha fatto senza avere una strada già sicura da intraprendere ma con il cuore in mano e per rispetto dei tifosi, dei suoi tifosi. Ma il lavoro fatto in questi 18 mesi non è passato di certo inosservato, tanto che non mancano gli attestati di stima per il tecnico calabrese.



QUALE FUTURO? - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Gattuso sarebbe molto tentato dal provare un'esperienza all'estero. Anzi, è una sorta di priorità per il futuro. Si era parlato del Newcastle, c'è anche la suggestione Monaco qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Jardim. Ma è in Italia che iniziano ad arrivare le prime situazioni meritevoli di considerazione.



TRA SAMP E DERBY DI ROMA - Ferrero ci sta provando, vuole portare Gattuso alla Sampdoria. Il tecnico calabrese ha grande rispetto per i blucerchiati ma prima di dare una risposta vuole capire quello che sarà il futuro societario del club, se sarà ceduto o meno. Gattuso sarebbe anche tra i primi posti nella lista di Tare per l'eventuale successione di Simone Inzaghi. Un'idea che può prendere quota nelle prossime settimane e scatenare un derby di mercato con la Roma: decade l'opzione Gasperin,i che rinnova con l'Atalanta, e può tornare di moda proprio quella che porta all'ex Milan. Il suo sponsor in giallorosso è un certo Francesco Totti...