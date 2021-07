a. All'inizio non era previsto nessun viaggio colper le vie di, poi, invece, l'di Roberto, trionfatrice anella finale contro l', ha sfilato davanti ai tifosi italiani euforici. E le immagini festanti, coi giocatori che mostravano laal popolo, sono l'ultima immagine di una trattativa lunga, che ha vistoprotagonista.- Come racconta Il Fatto Quotidiano, in principio la Questura e la Prefettura, su indicazioni del ministro dell'Interno Luciana, erano stati categorici:. Poi le visite della squadra e di Matteoal Quirinale e Palazzo Chigi, con orari pubblici, 17 e 18.30, che hanno favorito l'arrivo di migliaia di persone nel centro di Roma. Con la Federcalcio, nonostante il Viminale lo avesse 'sconsigliato', che aveva già affittato da venerdì il pullman scoperto, facendolo parcheggiare in zona Palazzo Chigi.All'uscita del Quirinale, riporta Il Fatto Quotidiano,ha discusso con alcuni responsabili della sicurezza che ribadivano il no al pullman scoperto: ". Nel viaggio per andare dal presidente del Consiglio, 45 minuti sul pullman coperto,. Sceso a Palazzo Chigi, infatti, Bonucci ha detto ai giornalisti presenti:. Pullman scoperto che era già parcheggiato in zona.C'è chi dice Matteo, il prefetto, ci invece direttamente Luciana. Col capo della polizia, Lamberto, dicono al Viminale, che ha gestito tutto insieme ai due: "Nessuno ha dato ok, abbiamo solo preso atto". E così, Italia in piazza, nel tragitto concordato, coi soli poliziotti di scorta a evitare che la gente si arrampicasse sul pullman.