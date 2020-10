La, per eccellenza. E con ladoverosamente maiuscola.del nuoto, ​con un oro e un argento olimpico, 6 medaglie d'oro ai Mondiali, 7 agli europei, primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400, Federicaè una delle più grandi sportive italiane di sempre. E a 32 anni è lì pronta ad affrontare, forse l'ultima, che la porterà alle Olimpiadi di Tokyo. E sarebbe la quinta partecipazione alla rassegna olimpica.Tanti allenamenti, tanto lavoro in tv, tanto relax sui social, dove si diverte spesso coi propri cani. E sul proprio profilo Instagram, negli ultimi giorni, Pellegrini si è lasciata andare a scatti sexy, pieni di fascino, in bianco e nero, mettendo in mostra un lato b... olimpico.