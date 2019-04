La serata della malinconia travolge la gioventù frastornata della Fiorentina, che si perde in mezzo ai propri limiti e alla contestazione. Crisi senza fine - scrive La Nazione - e Montella resta con un punto dopo quattro partite (compresa la Coppa Italia) e probabilmente si rimprovera di aver sottostimato le difficoltà della situazione. La squadra viola scivola all’undicesimo posto insieme al Cagliari, la vittoria in campionato manca dal 17 febbraio e la classifica non è nata ieri sotto un cavolo. Solo che ora la dismissione tecnica sta prendendo contorni allarmanti da barca alla deriva: molti giocatori irriconoscibili e nel primo tempo silenzio da amichevole post estiva, mentre nel secondo durante la contestazione si intravede proprio lo sfascio nelle teste dei giocatori. Vince il Sassuolo, che aveva messo insieme solo 4 punti nelle ultime 8 trasferte, e questo probabilmente è il fiocco nero sulla serata.