Stasera sfiderà la Roma ma, come riferiscono i media svizzeri, il suo nome è tra quelli in lizza per sostituire Fonseca. Tanto che nell'intervista a Gerardo 'Gerry' Seoane, allenatore dello Young Boys, viene domandato cosa significhi per lui essere nell'elenco dei candidati alla panchina della Roma, insieme a nomi come Allegri o Sarri. La risposta del tecnico svizzero: "È fuori luogo parlare di queste cose adesso. La Roma è un club estremamente grande e ci sono sempre mormorii nei grandi club. Fonseca è un allenatore clamoroso che ha dato un'identità a questa squadra, che ora sta giocando un grande calcio".