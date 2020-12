Luigi Sepe, portiere del Parma, è protagonista della nuova puntata del format ’15 secondi con…’ in esclusiva su Cronache di Spogliatoio: "Il primo ricordo legato al calcio è con mio padre: mi portò al campo e il mister mi chiese dove volessi giocare. Io dissi in porta. Mio padre mi dette uno schiaffo, mi riportò a casa e disse a mia madre: ‘Da domani non lo porto più’. Musica prima delle partite? Ci sono momenti in cui sei teso e altri meno. Mi piace molto la musica latina e come cantante Maluma. Il mio migliore amico nel calcio? Lorenzo Insigne, siamo amici fin da bambini e ci sentiamo tutti i giorni. Quando possibile andiamo a cena con le famiglie e con i nostri figli. La dote che un portiere deve avere? La tranquillità, deve trasmetterla alla squadra in ogni momento della partita, e soprattutto in quelli decisivi e finali. Se non avessi fatto il calciatore? Come miei tanti coetanei avrei fatto il marittimo, operatore elettrico a bordo delle navi".