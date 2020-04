Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com,, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoSaghe che iniziano, proseguono, o continuano: Jce n'è per tutti i gusti. Anche per gli amanti del calcio. Sì, perché l', stasera, torna a essere campione del mondo., alle 21.21, su Canale 5 - Il primo capitolo della leggendaria saga con Jack Sparrow e compagni. Jonny Depp da applausi., ore 21.30, sul Nove - Quarto capitolo della vita del ragioniere più famoso d’Italia. E fa la sua comparsa Andrea Roncato nei panni di Loris Batacchi…, ore 21.05, sul 20 - Ultimo atto di Neo e compagnia, si completa la trilogia., ore 21, su Sky Sport Football: la finale Mondiale che portò gli Azzurri sul tetto del mondo., alle 22.50, su Premium Cinema Energy - Ridley Scott dirige Russel Crowe, che interpreta l’eroe del popolo, che ruba ai ricchi per dare ai poveri., alle 18.45, su Sky Cinema Due - Quattro premi Oscar nel 1988, con un Dustin Hoffman da applausi., su Netflix - Eddie Murphy è Axel Foley, che lascia Detroit per inseguire un criminale a Beverly Hills., su Prime Video - Inserito nella lista dei migliori 500 film della storia del cinema da Empire, Tyler Durden/Brad Pitt ed Edward Norton mettono su pellicola il romanzo di Palahniuk., su Disney + - L’indimenticabile Robbie Williams veste i anni di un geniale, e sbadato, professore, che ha tra le mani un’invenzione rivoluzionaria.