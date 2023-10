Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina si concentra sulla grande vittoria in termini di risultato della Fiorentina contro il Cukaricki. Una vittoria che, però, è stata parzialmente rovinata dall'infortunio di Michael Kayode, fresco di rinnovo fino al 2028. Il ragazzo è uscito in lacrime dal campo dopo un'intervento di un avversario che lo ha portato ad una brutta distorsione della caviglia. Nei prossimi giorni con gli accertamenti se ne saprà di più con Firenze che per ora resta col fiato sospeso.