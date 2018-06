Dentro o fuori, novanta minuti per deciderlo: alle 20 all'Otkrytiye Arena di Mosca si affrontano Serbia e Brasile, in un testa a testa che può valere l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali. Seleçao prima nel gruppo E a 4 punti a parimerito con la Svizzera, seguono i serbi a quota 3: scontro diretto quindi, con un occhio anche a quello tra elvetici e Costa Rica.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Quinto confronto nella Coppa del Mondo tra le due formazioni, in perfetta parità fino ad oggi: una vittoria per parte e due pareggi. Il Brasile, imbattuto in tutte le competizioni da 13 incontri (9 vittorie, 4 pareggi), si affida a Coutinho e Neymar: la stella del Barcellona ha segnato in tutte le sue ultime tre presenze in nazionale, mentre l'asso del PSG ha partecipato attivamente a 18 gol nelle sue ultime 17 partite con la maglia Seleçao (10 reti, 8 assist).



Fischio d'inizio ore 20, su Calciomercato.com la diretta di Serbia-Brasile.