Gli Azzurrini dell'Italia Under 19 di Bernardo Corradi sono usciti sconfitti per 5-4 dall'amichevole tenutasi oggi contro la Serbia al Metalac Stadion di Gornji Milanovac. L'Italia, dopo essere passata in vantaggio alla mezz'ora (33') con Giulio Misitano, subisce la momentanea rimonta avversaria firmata dal trequartista dell'Eintracht Francoforte Marko Mladenović, autore di una doppietta (44' e 57'), e dall'attaccante della Stella Rossa Jovan Mijatović (46') prima di riportarsi avanti grazie alle reti di Marco Delle Monache (rig. 71'), Lorenzo Anghelè (76') e Luca Lipani (80'). Nei minuti finali, i gol del difensore della Stella Rossa Aleksej Vukičević (86') e del solito Mijatović (90') che condannano gli Azzurrini alla sconfitta nella prima delle due amichevoli in programma in quattro giorni.



LE PAROLE DI CORRADI - "È stata una partita intensa, dove abbiamo avuto il dominio del gioco ma, nonostante ciò, non siamo riusciti a vincere perché loro hanno avuto il merito di sfruttare al meglio diversi episodi. Al netto del risultato finale, il primo tempo di oggi (terminato sull'1-1, ndr) è stato probabilmente il più bello che abbia mai disputato una mia squadra da quando sono in Nazionale: questa partita ci farà crescere molto". L'Italia tornerà in campo contro i pari categoria serbi sabato 14 ottobre alle ore 16 presso il Centro Federale serbo (Sportski centar FSS) di Stara Pazova