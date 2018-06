Il ct della Serbia, Mladen Krstajic, commenta al sito della Fifa la sconfitta con il Brasile: "Al di là del vantaggio, nel primo tempo eravamo un passo avanti. Ma è qui che viene fuori la qualità dei giocatori. Nella ripresa ci siamo presi più rischi, abbiamo avuto occasioni per pareggiare ma le abbiamo fallite e siamo stati puniti. Congratulazioni al Brasile e ai miei per lo sforzo che hanno compiuto e i sacrifici che hanno fatto. E' difficile giocare queste partite aperte contro una superpotenza come il Brasile. Erano tra i favoriti del torneo e lo sono ancora".