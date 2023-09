Allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado va in scena la sfida della quinta giornata del Gruppo G di Qualificazioni Euro 2024 fra Serbia ed Ungheria. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Stojkovic e Rossi.



SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic, Veljokvic, Gudelj, Pavlovic, Radonjic, Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic



UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz, Lang, Orban, At. Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga. All. Rossi