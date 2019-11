Sinisa Mihajlovic del Bologna è l’allenatore dell’anno in Serbia: lo comunica la Federcalcio serba in una nota ufficiale spiegando che l’allenatore “ha il DNA del vincitore. È uno dei pochi allenatori stranieri che ha lavorato con successo in Serie A e ha reso possibile l’impossibile con il Bologna nella passata stagione prendendo la squadra sull’orlo dell’abisso e in viaggio verso la Serie B, conquistando 30 punti in 17 gare (più di Inter e Lazio e appena dietro a Juve, Napoli, Roma e Milan) battendo Inter e Napoli e chiudendo al decimo posto in classifica. Risultati che hanno convinto il Bologna a dargli fiducia anche dopo la scoperta della malattia, il combattimento più importante nella vita di Sinisa Mihajlovic”.