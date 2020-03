In Serbia il governo, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus, ha disposto in accordo con medici e specialisti che le partite di calcio nel Paese dovranno disputarsi senza la presenza del pubblico. Lo ha detto la premier Ana Brnabic, anticipando una decisione che l'esecutivo annuncerà ufficialmente in giornata. In Serbia finora si sono registrati 31 casi di coronavirus.