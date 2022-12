Serbia-Svizzera (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su RaiSport e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo G ai Mondiali in Qatar. Si gioca allo Stadium 974 di Doha. Gli svizzeri hanno 3 punti in classifica, a meno 3 dal Brasile (già qualificato agli ottavi di finale) e a +2 sui serbi, ultimi a quota 1 come il Camerun.



PROBABILI FORMAZIONI



SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. CT: Stojkovic.



SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Ricardo Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.



Arbitro: Fernando Andres Rapallini, assistenti Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfá, Kevin Ortega quarto uomo, Vigliano e Bascunan al Var.