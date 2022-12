Ultima gara nel gruppo G e tutto è ancora in ballo. Con il Brasile già qualificato agli ottavi e alla ricerca del primo posto, il secondo se lo giocano Serbia e Svizzera, con il Camerun che spera nel miracolo. Le due europee si sfidano alle 20 allo Stadio 974 di Doha. Per gli uomini di Yakin due risultati a disposizione, i serbi invece possono solo vincere per ottenere il passaggio del turno.



Mitrovic e compagni hanno perso contro il Brasile e pareggiato con il Camerun (3-3) e sono ora spalle al muro. L'ambiente della squadra di Stojković è tutt'altro che sereno dopo le voci che hanno minato lo spogliatoio e che sono uscite nelle scorse ore con dissidi interni tra i giocatori, prontamente smentiti. L'obiettivo è la prima fase ad eliminazione diretta della storia. Avvicinamento più calmo per la Svizzera che già nel 2018 avevano estromesso dai Mondiali i rivali di oggi con un 2-1. Gara da spareggio che è infiammata anche dalla presenza negli elvetici di molti giocatori di origine balcanica, e soprattutto albanese. In campo sarà battaglia.



Formazioni ufficiali:

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic.

Allenatore: Stojkovic.



Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Allenatore: Yakin.